Agi.it - Washington investe 590 milioni di dollari in Moderna per nuovi vaccini Rna messaggero

Leggi su Agi.it

AGI - Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti ha annunciato la concessione di un finanziamento di circa 590al laboratorioper lo sviluppo dia RNA(mRNA) contro le pandemie influenzali, mentre cresce il timore per l'influenza aviaria. L'obiettivo del finanziamento e' quello di "potenziare le capacita' della tecnologia mRNA in modo che gli Stati Uniti siano preparati a rispondere ad altre malattie infettive emergenti", ha dichiarato il Dipartimento della Salute in un comunicato. "Questo finanziamento consente adi accelerare lo sviluppo di un vaccino contro l'influenza H5N1 a base di mRNA che abbia una buona corrispondenza con i ceppi attualmente circolanti nelle mucche e negli uccelli", ha aggiunto l'HSS. "Accelerare lo sviluppo dici permetterà di essere all'avanguardia e di garantire che gli americani abbiano gli strumenti necessari per stare al sicuro", ha commentato il Segretario alla Salute uscente Xavier Becerra, citato nel comunicato spiegando che "le varianti dell'influenza aviaria si sono dimostrate particolarmente imprevedibili e pericolose per l'uomo in passato