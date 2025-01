Volley maschile Superlega | Civitanova ospita Perugia Trento con Grottazzolina

Leggi su Sportface.it

Prosegue il girone di ritorno della stagione 2024/2025 dicon la 17ª giornata di campionato. Tanti incontri interessanti, ma la partita cartello del turno è. La Sir Susa incontra l’avversario peggiore per provare a ripartire dopo aver subito il primo ko stagionale in casa controal quinto set lunedì scorso. La squadra di Angelo Lorenzetti è sempre al comando della classifica con 42 punti, ma conserva sole quattro lunghezze di margine sull’Itas, che ha anche una partita in più da giocare. Lube che arriva da quattro vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Challenge Cup e continua la caccia al terzo posto, al momento occupato da Piacenza. La formazione di Giampaolo Medei è quarta con 33 punti a -1 dagli emiliani, ma con una partita in meno giocata.