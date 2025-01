Volley 19^ giornata Serie A1 Femminile 2024 2025 | big match Scandicci-Conegliano Roma-Cuneo per la salvezza

Leggi su Sportface.it

LaA1torna in campo nel fine settimana per la 19^. Si parte con il botto: le prime a scendere in campo sono Savino Del Benee Prosecco Doc Imoco. Una sfida al vertice tutta da seguire, con le ragazze di Marco Gaspari che proveranno a sfruttare il campo di casa per infliggere la prima sconfitta stagionale alle pantere. Le toscane, seconde in classifica a sei lunghezze di distanza dalla corazzata veneta di Daniele Santarelli, vanno a caccia della partita perfetta per accorciare sulla capolista. Sabato 18 gennaio andrà in scena anche l’anticipo tra Milano e Perugia. Le ragazze di Stefano Lavarini vogliono conquistare il 14esimo successo stagionale, ma non devono sottovalutare le umbre. La squadra di Andrea Giovi sa esaltarsi anche contro le big e va a caccia di altri punti per continuare a salire in classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione.