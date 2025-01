Liberoquotidiano.it - Visibilia: Bonelli, 'indecente che Santanchè non si dimetta, silenzio Meloni incredibile'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Al governo di destra guidata da Giorgiasi assiste a una sfilata di esponenti sotto processo. Dopo Delmastro, ora è il turno della ministra, rinviata a giudizio per falso in bilancio e indagata per truffa ai danni dell'Inps. Come può la presidentepermettere che Danielacontinui a ricoprire il ruolo di ministra? Questosull'indifendibile ministra è”. Lo dice il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde Angelo.""Non è solo una questione giudiziaria. Ci sono aspetti di opportunità politica che devono essere affrontati. È necessario ricordare la vicenda della villa in Versilia di Francesco Alberoni, acquistata da Dimitri Kunz d'Asburgo, compagno della ministra, e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, per 2,45 milioni di euro.