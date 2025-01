Oasport.it - VIDEO Sofia Goggia vince la discesa di Cortina: riviviamo la gara, successo schiacciante

Leggi su Oasport.it

ha dettato legge sulla mitica pista Olympia delle Tofane, giganteggiando nella Perla delle Dolomiti endo di forza lalibera did’Ampezzo valida per la Coppa del Mondo. La fuoriclasse bergamasca si è imposta di carattere, uscendo dal cancelletto di partenza con il pettorale numero 15 e pennellando una prova davvero encomiabile con la quale è tornata alnella specialità prediletta dopo un anno di digiuno (l’ultima volta risaliva al 13 gennaio 2024 ad Altenmarkt).La 32ennne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:33.95, lasciandosi alle spalle la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (seconda a 42 centesimi) e Federica Brignone (terza a 0.55, nuova leader della classifica generale). La nostra portacolori, capace di salire sul gradino più alto del podio per la seconda volta in stagione (aveva conquistato il superG di Beaver Creek prima di Natale) e di graffiare per la quarta volta in carriera in questa località, si è lasciata alle spalle le due dolorose uscite di St.