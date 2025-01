Ilgiorno.it - Vertenza Siae, situazione al collasso. I consiglieri regionali alzano la voce

Una mozione deiche, all’unanimità, hanno chiesto con una lettera la convocazione urgente della commissione Attività Produttive per la questioneMicroelettronica, dopo i due scioperi dall’inizio dell’anno per stipendi e tredicesima non pagati e il calo della produzione. Ihanno chiesto anche che al tavolo sia presente l’azienda per relazionare su unaormai al, nonostante i mesi di promesse di rilancio industriale del polo di via Buonarroti. "Le ultime notizie presentano un quadro estremamente preoccupante in merito allaMicroelettronica - scrivono inella lettera indirizzata a Marcello Maria Ventura, presidente della quarta commissione -. L’ormai costante ritardo nel pagamento degli stipendi, nonostante le dichiarazioni dei vertici societari in sede di tavolo di crisi ministeriale e regionale, e l’esaurimento delle ultime tranche di ammortizzatori sociali sono campanelli d’allarme in unache rischia di essere alle battute finali".