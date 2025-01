Sport.quotidiano.net - Verona-Lazio: formazioni e orario tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

18 gennaio 2025 - Ambizioni opposte, ma a sorpresa anche momenti e sensazioni diverse. Lo spirito battagliero di chi ogni singola sfida deve strappare punti con le unghie e con i denti per inseguire la salvezza, contro la forza di chi è abituato a vincere e vuole tornare tra le stelle della Champions League. Nel mezzo tanti ex e storie che si intrecciano dal Veneto alla Capitale. Nella serata di domenica lo stadio Marcantonio Bentegodi sarà il teatro della sfida tra. Gli scaligeri vogliono confermare il proprio momento positivo, che gli ha permesso di uscire dalla zona retrocessione, una posizione da confermare anche contro i biancocelesti. I laziali invece stanno mancando di continuità nelle ultime settimane e vanno a caccia di un successo prezioso prima di una settimana cruciale per gli obiettivi stagionali dei capitolini.