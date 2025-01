Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 18 gennaio: Jessica Morlacchi ospite dopo le polemiche

Sabato 18va in onda una nuova puntata di: ritroviamo Silvia Toffanin con tantissimi ospiti in studio. La puntata va in onda alle 16:30 su Canale 5: vediamo lee tutti gli ospiti di oggi, tra cui, la concorrente del Grande Fratello che è stata al centro delle. Nella stessa puntata è presente anche Memo Remigi., ospiti edel 182025torna con una nuova puntata sabato 18, un appuntamento imperdibile condotto da Silvia Toffanin. A partire dalle 16:30, tra gli ospiti è presente Memo Remigi, che rilascerà un’intervista, secondo le, molto intensa, in cui avrà modo di ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua vita. Nella stessa puntata disabato 18è presente anche: ricordiamo che Memo Remigi è stato allontanato dal programma di Serena Bortone, Oggi è un’altro giorno, proprio per quanto avvenuto con la