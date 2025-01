Ilrestodelcarlino.it - Valanga travolge l’hotel: “Sono passati otto anni, riviviamo lo stesso dolore”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 18 gennaio 2025 – Unlungo, più vivo che mai. Tanto è trascorso dalla tragedia delRigopiano di Farindola. Il 18 gennaio 2017, alle 16.49, una violentatravolse e distrusse il fastuoso resort alle pendici del versante pescarese del Gran Sasso, causando così la morte di 29 persone (delle 40 rimaste intrappolate) tra dipendenti e ospiti del resort. I familiari delle vittime attendono ancora che venga fatta giustizia: sul processo non è stata messa la parola fine. A fine novembre la Cassazione ha reso definitiva la condanna ad un anno emesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. Appello bis per sei dirigenti della Regione Abruzzo all’epoca dei fatti, che erano stati assolti nei due gradi di giudizio precedenti.