Un’amica ha invitato mia figlia in vacanza con lei poi la sua famiglia mi ha chiesto il conto Ho dovuto pagare tutto mai l’avrei immaginato | lo sfogo di una mamma

Ha mandato laincon ladi una sua amichetta, in Costa Rica. “Si divertirà”, avrà pensato. Ma al termine del viaggio si è ritrovata con unsalato da, letteralmente. È quanto successo a una donna, la cuidi 16 anni è stata invitata da una sua amica per trascorrere qualche giorno di relax in Costa Rica insieme alla sua, e quindi i genitori e i nonni. La, felicissima, ha accettato. Ma quando suaè tornata, ecco che lain cui è stata ospite le ha inviato via mail l’elenco di tutte le spese che hanno affrontato per la 16enne. E adesso la donna, che vorrebbe parlarne con loro, hauna mano agli utenti di Reddit su come affrontare l’argomento senza risultare ‘tirchia’.La, in primis, non si aspettava che l’elenco delle spese fosse così dettagliato: “Pensavo che ci avrebberosolo diil cibo e alcune attività come, ad esempio, lo zip lining – scrive in un post -.