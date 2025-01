Umbria | operazione cena sicura ristoratore organizza le navette per salvare le patenti dei clienti

Leggi su Dayitalianews.com

Il titolare di un locale di Terni: “Dovevo inventarmi qualcosa o andavo all’aria. Di amari non se ne servono più e ormai anche il consumo di vino è limitato”Adesso, con l’entrata in vigore delle nuove norme previste dal Codice della strada, i locali stanno perdendo entrate e.Un ristorante di Terni ha quindi deciso di laniare l’iniziativa “”. Si tratta di un servizio di navetta, disponibile per tutti ipreoccupati dalle nuove normative riguardanti la guida in stato di ebbrezza, che li trasporta da e verso casa. In pratica, potete bere senza pensieri, al vostro ritorno ci pensiamo noi. “La diminuzione delle presenze nell’ultimo mese – spiega Michele Lo Iacono, proprietario de ‘I ribelli di campagna’ – mi ha costretto a trovare una soluzione. Dovevo inventare qualcosa, altrimenti rischiavamo di chiudere.