Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le possibili scelte per il Milan, sei idee in casa bianconera per sostituire Cambiaso

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 18 gennaio 2025– 17 gennaio 2025Danso, il Lens fa il prezzo: fissata la richiesta per cedere l’austriaco. Servirà questa cifra: bianconeri già avvisatiDorguntus, ritorno di fiamma: può essere lui il sostituto di. Svelato il piano: questo scenario per la fasciaManchester City, tra mercato bloccato degli inglesi e aste in estate: qual è il pensiero in