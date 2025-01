Lettera43.it - Tropico del capricorno di Guè sarebbe piaciuto anche a Henry Miller: il racconto della settimana

Vago per il centro a piedi con indosso un paio di Nike da runner e una giacca a vento da sci, nel freddo di gennaio, sotto un cielo color carta da zucchero. Entro da Sebago lanciando un’occhiata alla statua di Alessandro Manzoni mentre il sole si riflette sulle vetrate delle finestre di Piazza San Fedele sulle cui panchine, un pomeriggio di primavera nel 99, ho baciato Elettra per la prima volta. Il commesso del negozio è un tipo molto fico, vestito sempre in maniera impeccabile, che una volta lavorava al WP di Via Borgogna. Gli lascio una busta con dentro un maglione aran bianco in lana grossa che mi hanno regalato a Natale di cui debbo cambiare la taglia e dopo poco sono di nuovo in strada mentre dal mio iPhone suona Esci dal tunnel, l’ultimo disco di Simba La Rue, che sto ascoltando con le mie Air Pods Max a un volume assurdamente alto.