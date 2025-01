Ilrestodelcarlino.it - Tracciabilità dei rifiuti e nuovo registro. Domenica un incontro per edili e artigiani

prossima alle ore 9,30 nella sala del consiglio comunale di Cupra Marittima si terrà undedicato ad, autotrasportatori e pulitintolavanderie che raggruppa le imprese artigiane specializzate nella pulitura a secco di capi di vestiario o altri prodotti tessili. Durante l’saranno illustrate tutte le novità del Rentri, ilelettronico nazionale per ladei. L’è organizzato dalla Confartigianato "Reputiamo possa essere interessante per queste categorie – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – per tenersi aggiornati su ciò che prevede la nuova normativa. Un momento importante per essere vicini a queste categorie che operano nel nostro territorio". Nel corso dell’verranno approfonditi gli aspetti principali come le tempistiche di iscrizione, i nuovi modelli di registri di carico e scarico deie del Formulario Identificazione(FIR).