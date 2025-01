Oasport.it - Tour Down Under 2025: la startlist e chi parteciperà. C’è qualche volto nuovo per l’Italia

Leggi su Oasport.it

Sta per cominciare la stagione ciclistica internazionalee si partirà dall’Australia con il primo appuntamento del World, ossia il, che vedrà già corridori di un certo spessore impegnati.Tanti sono i corridori adatti a corse di un giorno o finisseur, come il nostro Alberto Bettiol, Stephen Williams, Jhonatan Narvaez e alcuni velocisti estremamente validi su ogni terreno come Corbin Strong, Laurence Pithie, ma anche scalatori più puri come Marc Soler, Geraint Thomas, Jay Vine e Cristian Rodriguez.In tutto saranno 11 i corridori italiani e spicca chiaramente il nome di Alberto Bettiol. Si va da corridori più esperti come Jacopo Mosca, Andrea Vendrame e Nicola Conci a nomi completamente nuovi come Andrea Raccagni Noviero che esordisce a 21 anni e il quasi 22enne Daniel Skerl.