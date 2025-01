TikTok | così Trump fa scacco matto alla Cina

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 18 gennaio 2025 –è di nuovo sotto il fuoco incrociato di Washington. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la piattaforma sarà bandita dal Paese, salvo che venga venduta a un proprietario americano. Ma, a pochi giorni dal suo insediamento, Donaldpotrebbe ribaltare tutto. La vicenda è un intreccio di politica, affari e sicurezza nazionale e personalità titaniche, in cui entra in gioco non soloma anche, tanto per cambiare, Elon Musk.Tik Tok messa al bando. o forse noLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente confermato una legge voluta da Biden che impone a ByteDance, la società madre cinese di, di vendere le sue operazioni negli Stati Uniti a un acquirente americano entro il 19 gennaio 2025 (un giorno prima dell’insediamento di), pena il divieto totale dell’applicazione sul territorio nazionale.