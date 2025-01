Calciomercato.it - Thiago Motta va oltre la vittoria: “La mia filosofia non cambia”. Le condizioni di Yildiz e Conceicao

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ritorna al successo nel big match contro il Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconeroTorna a esultare e sorridere. La Juventus ritrova lanel pomeriggio dell’Allianz Stadium contro il Milan, spezzando la serie di pareggi delle ultime partite.(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri si rilanciano in chiave Champions, con le zampate di Mbangula e Weah che schiantano la resistenza di un ‘Diavolo’ dimesso nella ripresa: “Siamo stati superiori per 95 minuti, laè meritata. Vincere porta entusiasmo e nuovi stimoli alla squadra, oggi abbiamo vinto contro una grande squadra – sottolineain conferenza stampa – È stato bello soprattutto vedere nostri tifosi uscire contenti dello stadio. Siamo stati molto bravi nelle due aree e abbiamo vinto la partita, mentre in altre occasioni non era successo e lanon è arrivata”.