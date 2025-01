The Pitt | il nuovo medical drama di MAX ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico

Leggi su Cinefilos.it

The: ildi MAX haundiNoah Wyle sarà sempre conosciuto per il suo ruolo di John Carter in ER, ilandato in onda dal 1994 al 2009 e attualmente in streaming sia su Max che su Hulu, ma ora è tornato a recitare in una nuova serie che sta sbancando le classifiche di streaming. Wyle interpreta il dottor Michael Robinavitch in The, l’ultimooriginale di Max che ha debuttato con recensioni entusiastiche del 92% da parte dellae del 91% da parte delsu Rotten Tomatoes. La serie segue la vita quotidiana degli operatori sanitari di un ospedale disburgh che lottano per bilanciare la loro vita personale e professionale. Al suo debutto,Theha conquistato rapidamente il primo posto nella classifica delle 10 serie televisive più seguite di Max e, secondo TheWrap, lo show è tra le prime cinque serie più seguite nella storia della piattaforma.