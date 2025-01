Movieplayer.it - The Opera! Arie per un'eclissi, recensione: forme meticce per un film che merita attenzione

Leggi su Movieplayer.it

Davide Livermore e Paolo Gep Cucco costruiscono un'-musical che si divincola dai generi, attualizzando in modo ambizioso il mito di Orfeo ed Euridice. Al cinema il 20, 21, 22 gennaio. Non c'è che dire, l'impatto visivo e narrativo di Theper un'è assolutamente rilevante. Colori, atmosfera, toni. Avanguardia e classicità, rivalutazione del cinema come mezzo artistico tout court, elevandolo a medium fluido e organico in corrispondenza alle proprie caratteristiche e alla propria plasmabilità. Come dire, il cinema che incontra l'lirica, e quindi a metà tra palcoscenico e set, per un'unione sapiente e carica di simbolismo quanto mai attuale. Per di più, e visto lo spirito pop dei registi, Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, con Theper un', arrivano al cinema in tre date .