Terzo mandato | sindaci a fianco di presidenti Regione

Leggi su Corrieretoscano.it

diLa questione delsi era proposta con le amministrative 2024 e si ripropone con le regionali 2025.Con una differenza: ipossono andare, e vanno, a oltranza con i mandati se guidano Comuni sotto i 5mila abitanti. E accedono alse guidano Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti. Come ha deciso il Governo Meloni un anno fa.Vietato l’accesso alperdi Comuni oltre 15mila abitanti. Motivo per cui in Toscana un anno fa, per esempio, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, Pd, presidente Anci Toscana, non ha avuto via libera per il.Per quanto riguarda idi, la legge stabilisce il tetto dei due mandati.Tetto che chiede di superare Vincenzo De Luca, Pd, presidente bisCampania, con una terza candidatura.