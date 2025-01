Ilrestodelcarlino.it - Terza e Seconda Categoria

Torna oggi in campo lacon tutte le partite del girone A: la capolista San Zaccaria gioca a San Pietro in Campiano contro l’Atlas, comunque sempre insidiosa. Il Godo, secondo a 1 punto – ma ha già riposato – accoglie il Wild Bagnara che sta difendendo l’ottavo posto, l’ultimo valido per i playoff. A -4 dalla vetta la Marradese, ospite del Giovecca. Nel girone B, invece, il Lugo ha scavato un solco importante (4 punti) sulla Real Voltanese: la capolista sarà impegnata a Osteria Grande contro lo Sporting Castel Guelfo mentre gli arancio-verdi farà visita al Porto Corsini, penultimo con 6 punti. Si giocheranno anche due partite di, per completare l’andata si disputano, infatti, i recuperi del girone M: Stella Azzurra-San Rocco e Santagata Sport-Vis Faventia.(17ª giornata, ore 14,30).