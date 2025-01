Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Giara, due vittorie su sei gare nella prima del girone di ritorno

Leggi su Sport.quotidiano.net

IldidellaAssicurazioni, nei campionati a squadre di, si è aperto con duein seidisputate. In serie B2 laformazione societaria ha ceduto sul campo della Città dei Ragazzi Modena per 5-3, nonostante l’iniziale vantaggio di 2-0. I tre giocatori estensi hanno conquistato un punto a testa, con capitan Curarati a segno di misura sul numero uno avversario Mundo (11-9 al quinto set) e il duo formato da Andreoli e D’Amore a bersaglio sull’esperto Cossia. La squadra ferrarese ora è quinta in classifica, alla pari proprio con i modenesi, sui quali, però, è in vantaggio nel computo degli scontri diretti. La zona retrocessione, al momento, è ancora a distanza di sicurezza (quattro lunghezze), ma occorrerà tenere la guardia alta per non rischiare sorprese.