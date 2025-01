Lanazione.it - Telemedicina, anno della svolta in Toscana. Per 90mila pazienti cronici monitoraggio a casa col telefonino

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 gennaio 2025 – Un obiettivo sfidante, un traguardo da raggiungere obbligatoriamente. Il 2025 sarà l’che segnerà laper lain. Entro fine- in base ai target forniti dal ministeroSalute - con il telecostante sarseguiti a53.802, numero che entro la fine del 2026 salirà a 87.231. Piùdovrfare solo Lombardia (200mila), Puglia (96mila) e Veneto (93mila), in Italia, complessivamente, il numero è di 800mila persone. La vera rivoluzione partirà a luglio: entro quella data dovrà essere attiva inla piattaforma unica per la: in caso di ritardi all’azienda fornitrice sarapplicate forti penali. Acquisita per 29 milioni di euro con gara nazionale condotta dalla Regione Lombardia per conto di Agenas, nell’ambitoMissione 6 del Pnrr, l’infrastruttura tecnologica sarà in funzione da inizio estate.