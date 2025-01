Lanazione.it - Sviluppo aree rurali. Calendario degli eventi

Com’è noto il territorio del Gal Montagnappennino fa parte della Strategia Nazionale delleInterne e potrà accedere ai sostegni previsti per interventiEnti Pubblici e di imprese. Nell’ambito di tale Strategia il fondo FEASR (Fondo europeo agricolo per lorurale) sarà gestito dallo stesso Gal tramite l’attuazione di un progetto strategico assieme alle tre Unioni dei Comuni della Garfagnana, Lunigiana e Appennino Pistoiese che verrà presentato a fine gennaio. Il progetto si svilupperà sul tema del turismo lento e delle comunità accoglienti e la sua definizione sarà accompagnata da un processo di confronto e coinvolgimento delle realtà economiche e associative del territorio. Su questo tema sono stati pertanto promossi incontri propedeutici alla attivazione del percorso di definizione del progetto strategico del territorio di rifermento, organizzati proprio al fine di condividere insieme agli utenti le migliori strategie da attuare per l’elaborazione da parte del Gal MontagnAppennino del Piano didelleInterne.