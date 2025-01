Ilgiorno.it - Sustainability Winter School, ecco temi e lezioni: clima, mobilità, giovani

MILANO – Il primo incontro ha messo al centro gli effetti del cambiamentotico e la missione di un’azienda pubblica come Cap: prendersi cura del territorio. La scuola di sostenibilità del gruppo, gratuita, è stata la prima a fare alta formazione per la transizione green. È realizzata con il patrocinio della Regione, della Città Metropolitana di Milano e di Anci Lombardia. Molti gli interventi di esperti in programma per chi deve guidare processi di cambiamento. Acqua,e ambiente sono icentrali, ma il progetto tratta anche di qualità dell’aria,, politicheli, percorsi di partecipazione e comunicazione, tecnologia e finanza come strumenti indispensabili per il passaggio. In programma, incontri on-line, in presenza e workshop. Il prossimo appuntamento sarà il 22 gennaio e aiuterà a tracciare l’evoluzione nella governance green per l’amministrazione.