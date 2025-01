Sport in tv sabato 18 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,18, come di consueto prevede tantissimiivi: ecco come seguire gli appuntamenti in tv. Innanzitutto, si completa il quadro del terzo turno degli Australian Open, che vedranno scendere in campo anche i quattro azzurri rimasti in corsa per il titolo: suJannki Sinner, ma anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Poi il grande calcio con la Serie A, che propone anche i big match Juventus-Milan e Atalanta-Napoli. Ancora, il volley con le partite di A1 femminile e di Superlega maschile, e la pallacanestro con la Serie A e A2. A farla da padrona saranno anche gliinvernali, su cui spiccano le discese di sci alpino, quella femminile a Cortina e quella maschile a Wengen, oltre a snowboard parallelo, salto con gli sci e biathlon.in tv18digliFACE.