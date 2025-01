Sport.quotidiano.net - Spal, è il momento di sfatare il tabù. Non vince al Mazza da due mesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

I progressi evidenziati nelle ultime gare e soprattutto la striscia di quattro risultati utili di fila, hanno consentito alladi non colare a picco nelpiù difficile della stagione, ma la classifica ricorda nuovamente che i biancazzurri sono in zona playout. Per questo la squadra di Dossena non può prescindere da una vittoria contro il modesto Sestri Levante, penultimo della classe, peggior attacco del girone ma tutt’altro che rassegnato a retrocedere senza lottare. I rossoblù hanno vinto una sola volta – contro il Gubbio – nelle ultime 15 giornate, e nemmeno l’avvicendamento sulla panchina tra i tecnici Scotto e Longo ha prodotto l’inversione di tendenza auspicata dalla società. Per essere in fondo alla graduatoria, i corsari hanno una difesa abbastanza affidabile, con capitan Pane e l’ex Valentini che hanno esperienza e mestiere da vendere.