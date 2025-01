Lettera43.it - Spagna, cade una seggiovia ad Astún: almeno 17 feriti gravi

Ad, località sciistica nei Pirenei spagnoli, un cavo dellasi è improvvisamente spezzato, provocando un grave incidente. Secondo l’agenzia Efe,17 persone sono rimaste in condizioni moltoe altre otto sono ferite. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui cinque elicotteri e dieci ambulanze, per evacuare iverso gli ospedali della zona.Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de(Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana. pic.twitter.com/weioCLGGOc— Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025Miguel Ángel Clavero, direttore generale dei servizi d’emergenza dell’Aragona, ha spiegato che l’incidente è stato causato da un problema tecnico in una delle pulegge di ritorno, che ha provocato la perdita di tensione del cavo.