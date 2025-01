Formiche.net - Sorveglianza sottomarina nel Baltico, quando nel Mediterraneo? Scrive Caffio

Con il lancio della operazione Vigilance Activity Baltic Sentry voluta dai Paesi baltici (in primis Polonia e Svezia) come risposta alle minacce marittime ibride, la Nato mette a fuoco le misure di protezione delle infrastrutture critiche subacquee. L’Alleanza ha infatti individuato il pericolo rappresentato della cosiddetta “flotta ombra” di mercantili con bandiera di convenienza, usata dai Russi per attività illecite di trasporto di petrolio in violazione delle sanzioni e sospetta di essere coinvolta in episodi di danneggiamento di cavi.accadde nel 2022 il caso del Nord Stream 2 la Nato escluse il ricorso alla difesa collettiva per “attacco armato”. Ma ora lo scenario operativo è diverso: si tratta di attività die deterrenza basata sui vigenti principi di Diritto del mare.