Liberoquotidiano.it - Sonego da sogno, ottavi! Il colpo che tramortisce Maroszan: tutti in piedi | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

E' Lorenzoil primo italiano a volare aglidegli Australian Open 2025, coronando un torneo fin qui esaltante. In attesa di Lorenzo Musetti (impegnato in una battaglia contro l'americano Ben Shelton) e il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner (alle 9 italiane contro l'altro americano Giron) e Jasmine Paolini nel tabellone femminile (contro l'ucraina Svitolina), il 29enne torinese vince con autorevolezza un match non facile contro l'ungherese Fabian Marozsan. Sonny parte male, proprio come nel secondo turno contro il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca (che qualcuno, esagerando, vorrebbe già ai livelli di Sinner o Alcaraz) e perde il primo set 6-7, ma poi è un caterpillar e si riprende sbagliando poco o nulla: alla fine vince gli altri 3 parziali in un crescendo esaltante: 7-6 6-1 6-2 in 3 ore e 16 minuti di gioco.