Scuolalink.it - Sondaggio: di quanto dovrebbe aumentare mensilmente lo stipendio del personale Docente e ATA?

Leggi su Scuolalink.it

Scuolalink propone unai propri lettori sull’aumento dello, legato al prossimo rinnovo del CCNL 2022/24, da destinare alscolastico: docenti e. Prova anche tu a rispondere a questo. Ildi Scuolalink sugli incrementi stipendiali delscolastico Gentileo Lavoratore del, la tua opinione è fondamentale! Ti invitiamo a partecipare a questo breve(anonimo) per raccogliere il tuo parere sugli aumenti stipendiali nel settore scolastico. Lavorare nella scuola richiede impegno, competenze e dedizione. Scuolalink ritiene importante comprendere le tue esigenze economiche per migliorare il riconoscimento del tuo prezioso lavoro. La domanda principale delSecondo te, diil tuoper riflettere adegumente il valore del tuo impegno? Fino a 100 € al mese Tra 100 € e 200 € al mese Tra 200 € e 300 € al mese Tra 300 € e 500 € al mese Oltre 500 € al mese Le risposte saranno raccolte per comprendere al meglio le aspettative riguardo alla retribuzione e su come un aumento potrebbe influire sulla qualità del lavoro e della vita.