Solbakken è fatta Visite mediche lunedì

di Michele Bufalino La città è pronta ad accogliere "Il Freddo" di Hamar, Markus. Il classe 2000 in forza allo Sparta Praga ha detto sì, così come la propria società, per un prestito con diritto di riscatto. Si parla di cifre addirittura superiori ai 2,5 milioni per il prezzo del cartellino del norvegese dalla Repubblica Ceca. Un’operazione importante per la dirigenza, per Davide Vaira e Giovanni Corrado, frutto di una trattativa che va avanti da almeno da un paio di settimane, con il Pisa che si è inserito sugli svedesi del Malmoe, bruciandoli.sarà a Pisaper effettuare le, poi bisognerà attendere il transfer internazionale, ma si chiude un altro colpo da Serie A di questo calciomercato, andando a pescare un giocatore che, fino a poche settimane fa, giocava in Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone e contro i campioni d’Inghilterra e del Mondo in carica del Manchester City.