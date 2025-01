Bergamonews.it - Sofia Goggia si gode il successo a Cortina: “Niente più bello di vincere qui”

Leggi su Bergamonews.it

Taglia il traguardo e si inchina di fronte al pubblico di, in visibilio per applaudire la sua quarta vittoria sull’Olympia delle Tofane, la seconda stagionale in Coppa del Mondo:ha un legame particolare con la località ampezzana e si è visto nella discesa del sabato, che ha aperto il weekend prima del Super G di domenica.“Penso che non ci sia emozione più bella di, per noi italiane” ammette la bergamasca, emozionata, nel post gara. “Per me questo posto rappresenta tanto di più di quello che può significare una gara di Coppa del Mondo, le mie giornate più belle sono sempre qua. Proprio per questo ero davvero emozionatissima oggi, avevo il cuore in gola. Ma ero anche concentratissima e centrata: la gara non è stata perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita comunque a dare intensità e continuità, sono molto contenta”.