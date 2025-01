Oasport.it - Snowboard, Jasmin Coratti fuori nei quarti di finale del PGS di Bansko, vince Hofmeister

Non è stata un’uscita brillantissima per l’Italia femminile in questo sabato nel parallel giant slalom di(Bulgaria), valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 dialpino. Soloera riuscita ad approdare alla fase, viste le eliminazioni nelle qualificazioni di Elisa Fava, Elisa Caffont, Sofia Valle, Sophie Rabanser, Giorgia Carnevali e Fabiana Fachin.è riuscita a passare gli ottavi dicontro la svizzera Julie Zogg: l’azzurra è stata bravissima a partire bene e avere ben 80 centesimi di vantaggio già a metà pista per poi amministrare la situazione e chiudere con 27 centesimi di margine per la qualificazione aidi.Purtroppo aidila classe 2001 nativa di Silandro non è riuscita ad avanzare, fermata dalla tedesca Ramona Theresia: l’italiana non è riuscita a trovare il ritmo giusto ed è stata battuta nettamente dalla teutonica che è arrivata sul traguardo con un vantaggio di 94 centesimi.