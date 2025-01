Oasport.it - Slittino: Julia Taubitz torna alla vittoria a Winterberg e si prende il titolo europeo

A quasi due mesi di distanza dal trionfo di Lillehammer in apertura di Coppa del Mondo,. La tedesca si esalta sul budello di casa nel singolo femminile: il pubblico può gioire per la sua beniamina in quel di.Colpo doppio per l’atleta classe 1996 che si porta a casa anche il, il primo della carriera dopo che a livello individuale aveva conquistato due argenti. Miglior tempo in entrambe le run (record della pista per lei) e tempo finale di 1:49.582.Deve arrendersi l’austriaca Madeleine Egle che chiude a 198 millesimi di ritardo. A completare il podio c’è la statunitense Emily Sweeney, mentre quarta l’altra austriaca Lisa Schulte, che conquista il bronzo a livello continentale.In casa Italia la migliore è Verena Hofer, che chiude undicesima.