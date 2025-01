Sinner batte Giron e vola agli ottavi avanti anche Sonego Australian Open finiti per Musetti e Paolini

Leggi su Open.online

Jannikha battuto l’americanoal terzo turno degli. Il numero uno al mondo ha battuto l’avversario numero 46 in tre set (6-3, 6-4, 6-2) e raggiunge ora gliGli altri italianiTra gli altri italiani ancora in corsa nel torneo sorride, chedopo aver battuto l’ungherese Fabian Marozsan in quattro set con il punteggio di 6-7 7-6 6-1 6-2 3 ore e 16 minuti di gioco.sfiderà lo statunitense Learner Tien che ha battuto a sua volta il francese Corentin Moutet 7-6 6-3 6-3. Esordio vincente per il doppio misto azzurro formato da Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha battuto 6-3 6-4 quellaa formata da Destanee Aiava e Omar Jasika. Al secondo turno gli azzurri affronteranno il doppio misto britannico Olivia Nicholls e Henry Patten.