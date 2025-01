Lanazione.it - Sfida valdinievolina Giovani Via Nova-Pescia

Domani alle 15 prenderà il via il diciottesimo turno dei campionati di Prima e Seconda categoria, con un programma sulla carta decisamente impegnativo. Partendo dal girone A di Prima Categoria: il CQS Pistoia tenterà di restare sopra la zona playout espugnando il campo della Folgor Marlia, mentre il Tempio Chiazzano è chiamato a vincere contro la Torrelaghese. Si passa quindi al girone D: il Quarrata terza forza del raggruppamento cerca punti pesanti nella tana del Maliseti Seano fanalino di coda, l’AM Aglianese dovrà sfruttare il fattore-campo per regolare il Prato Nord (per non complicare ulteriormente la rincorsa verso un posto per gli spareggi-promozione) e l’Atletico Casini Spedalino dovrà vedersela in trasferta contro il Settimello capolista, in un incontro dall’alto tasso di difficoltà.