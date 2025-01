Anteprima24.it - Senza patente ed in sella a motorino senza targa, denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della polizia locale di Napoli, grazie anche alla segnalazione di alcuni cittadini, in zona Piazza Garibaldi, hanno individuato e fermato un uomo che circolava su un motoveicolo sprovvisto di. Dagli accertamenti effettuati l’uomo è risultato essere uno stranieropermesso di soggiorno, fotosegnalato innumerevoli volte e con svariati ‘alias’,perché mai conseguita e con nota di rintraccio da parte dei Carabinieri per la notifica di una sentenza. A suo carico risultano, inoltre, diversi arresti per rapina, furto e spaccio di stupefacenti e 16 fermi per identificazione e relative denunce in quanto irregolare sul territorio italiano. Il motoveicolo sul quale viaggiava è risultato rubato. L’uomo è statoin stato di libertà per i reati di ricettazione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per la sua irregolare posizione sul territorio.