Quotidiano.net - Sciopero dei magistrati il 27 febbraio contro la riforma della Giustizia

Roma, 18 gennaio 2025 –deiil 27la. È quanto stabilito dal Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale, riunito oggi a Roma.tutti in toga, con una coccarda tricolore, pronti ad esporre, prima e all'esternocerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, cartelli con sopra scritte frasi sul valoreCostituzione e ad abbandonare l'aula in forma composta nel momento in cui il ministro o un suo rappresentante prendono la parola. È quanto ha deliberato il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale dei(Anm) approvando, con qualche astensione, un documento sulla modalitàprotesta da attuare in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in attuazionemobilitazione già decisa nell'assemblea straordinaria di dicembre scorso.