Lanazione.it - Schiavi pronto a riprendersi la Carrarese Contro lo Spezia Calabro avrà la sua "anima"

Una vita da mediano quella di Nicolas, tra i leader della, scopertosi "bomber" alla soglia dei 30 anni (li compirà il 1° febbraio) in quella Serie B che aveva solo assaggiato ai tempi del Novara (5 presenze in due diverse stagioni) e in cui ha invece dimostrato di poter essere protagonista con la maglia dei toscani. Un percorso partito da Rafaela, città argentina nella provincia di Santa Fe in cui è nato nel 1995 e dalla quale è partito a 18 anni alla volta dell'Italia per inseguire il suo sogno: dopo un provino infruttuoso con l'Inter a dargli una chance nell'estate del 2013 è proprio il Novara, club al quale resta legato fino al 2021 (con in mezzo i prestiti al Modena e al Cuneo). Poi una stagione alla Juve Stabia prima della scelta che imprime una svolta alla sua carriera: nel 2022 indossa per la prima volta la maglia dellache in breve diventa una "seconda pelle".