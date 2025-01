Ilrestodelcarlino.it - Sant’Antonio Abate. Benedizione degli animali e processione in centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tempo incerto e il rischio pioggia non sono riusciti a frenare la passione e la devozioneascolani per. In tanti, ieri, hanno gremito piazza Arringo per celebrare il protettorein un appuntamento divenuto ormai tradizionale. Alla celebrazione, officiata sul sagrato del duomo dall’arcivescovo emerito di Pesaro, monsignor Piero Coccia, tornato per l’occasione in città, erano presenti anche il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del comitato festeggiamenti, l’assessore Massimiliano Brugni. Centinaia, dunque, le persone che hanno voluto rendere omaggio al Santo e in molti hanno scelto di farlo con il proprio animale da compagnia, che sia un gatto oppure un cane, per condividere con i propri amati pelosi la giornata di festa. A rallegrare l’atmosfera anche i gruppi folkloristici cittadini che hanno intonato canti e balli della tradizione.