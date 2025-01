Iltempo.it - Santanchè, Fratoianni garantista coi suoi ma giustizialista con gli altri

«È turpe dire una cosa e pensarne un'altra, ma più turpe ancora lo scrivere una cosa mentre l'animo te ne detta un'altra». Chissà se i leader della sinistra italiana stanno riflettendo in queste ore sulla massima resa immortale da Seneca. Loro, i paladini del garantismo quando si tratta di immigrati che violentano le nostre figlie, di maranza che non si fermano all'alt dei carabinieri o di attivisti abituati ad occupare le case altrui. La sinistra ha gettato la maschera dell'ipocrisia e ieri ha mostrato il ritorno a quella deriva manettara che pareva scomparsa dai radar. Il rinvio a giudizio di Daniela Santanché ha scatenato l'universo progressista, che ha mostrato il ringhio di un pitbull e la bava alla bocca. «La decisione della Procura di Milano di rinviare a giudizio il ministro del Turismo è la conferma che la sua permanenza nel governo è ormai inaccettabile: uno scandalo – ha affermato Angelo Bonelli, leader di Avs - Per onore e dignità delle istituzioni dovrebbe essere la premier a chiederne le dimissioni: il permanere dellaalla guida del ministero del Turismo sarebbe un fatto gravissimo che non può essere nascosto dietro un falso garantismo».