Oasport.it - Salto con gli sci, l’Austria domina la prova a squadre maschile di Zakopane

Leggi su Oasport.it

Va in archivio con la netta affermazione dellasul trampolino grande HS140 di, sede della decima tappa stagionale (la prima dopo la Tournée) della Coppa del Mondo2024-2025 dicon gli sci. Domani il programma del weekend polacco si chiuderà con la gara individuale prevista dalle ore 16.00.Jan Hoerl (il migliore di giornata), Maximilian Ortner, Stefan Kraft e Daniel Tschofenig (primo in qualificazione ieri e reduce dalla rocambolesca conquista dell’Aquila d’Oro) hanno rispettato il pronostico della vigilia, vincendo per dispersione il Team Event odierno sul Large Hill polacco e confermando lo strapotere austriaco visto sin qui nel corso dell’inverno.hato la scena in quel di, rifilando distacchi veramente molto pesanti al resto della concorrenza.