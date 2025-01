Secoloditalia.it - Salta un cavo della seggiovia di Astùn, gli sciatori si lanciano nel vuoto: il video della tragedia spagnola

Dai Pirenei arrivano immagini che evocano la strage del Mottarone: un incidente a unanella stazione sciistica di Astún (Huesca), nel nord-estSpagna, ha provocato decine di feriti, di cui 17 gravi, secondo la Delegazione del Governo di Aragona. La Guardia Civil sostiene che ”unaè caduta da un’altezza di 15 metri”, ma le ragioni dell’incidente sono ancora sconosciute. Lo riporta El Pais.#BREAKING30 injured as ski lift COLLAPSES in Spanish resort of Astun #Spain pic.twitter.com/Et7HYlfuiw— Uncensored News (@Uncensorednewsw) January 18, 2025 “La gente si è lanciata nel”Secondo il governo di Aragona, ci sono nove feriti molto gravi e otto feriti gravi, ma il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente mentre continuano le operazioni di soccorso. Il ferito più grave è una donna che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Miguel Servet di Saragozza.