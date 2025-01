Thesocialpost.it - Sala contro il Pd sul terzo mandato: “Essere contrari è antistorico”

Il sindaco di Milano Beppesi è espresso duramentela posizione del Pd sul limite ai mandati per amministratori locali, definendola antistorica. Dopo essersi già dichiarato favorevole aldue giorni fa,ha ribadito il suo sostegno ai governatori di Campania e Veneto, Vincenzo De Luca e Luca Zaia, entrambi schieratiil veto.ha sottolineato come il Pd dovrebbe valorizzare il ruolo degli amministratori locali: “Gli amministratori locali devonouna forza per il partito”, ha detto il sindaco, “così come lo sono sempre stati nella storia. Non vorrei che fossero visti con fastidio, perché è una posizione sbagliata”.e la mancata coerenza del Pdha accusato il partito di mancare di coerenza, evidenziando la disparità tra le regole per i Comuni e quelle per il Parlamento o il contesto europeo.