Russia e Iran, la nuova partnership strategica e le sue implicazioni globali

La firma di un “Trattato di partenariato strategico globale” trasegna un passo cruciale nell’evoluzione delle dinamiche geopolitiche contemporanee. L’accordo, siglato venerdì a Mosca da Vladimir Putin e dal presidenteiano, Masoud Pezeshkian, sancisce un’intesa profonda tra due Paesi spinti sempre più vicini dalla comune ostilità verso l’Occidente.Questo trattato, pur fermandosi prima di un impegno formale di assistenza militare reciproca, come quello siglato da Putin con la Corea del Nord lo scorso giugno, introduce una cooperazione senza precedenti in campo militare e di intelligence. Tra i punti chiave figurano l’impegno a non permettere che i territori di uno dei due Paesi vengano utilizzati per attacchi contro l’altro, l’organizzazione di esercitazioni congiunte, lo scambio di informazioni tra i servizi di sicurezza e una stretta collaborazione per aggirare le sanzioni internazionali.