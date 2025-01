Oasport.it - Rugby, in Serie A èlite vincono Viadana e Fiamme Oro

Si sono disputati i primi due match del nono turno del massimo campionato italiano die il big match di giornata vedeva ilospitare il Valo, con lo scontro tra due squadre in piena zona playoff. L’altro match vedeva leOro, attualmente quinte, ospitare il Colorno. Ecco come è andata.si è laureato campione d’Inverno, confermando la sua posizione di vertice grazie a otto vittorie in nove partite e anche oggi ha vinto, superando allo Zaffanella la formazione emiliana del Valo48-0. Match virtualmente già chiuso dopo il primo tempo, finito 24-0, mentre nella ripresa è aumentato il nervosismo, con i cartellini rossi a Morosini prima e Amenta poi. Ma poco è cambiato, con ilche si è imposto 48-0, irraggiungibile in classifica dal Rovigo.Nell’altro incontro di giornata leOro conquistano ai danni di Colorno la vittoria casalinga fra le mura di casa (50-27) ed il prezioso punto di bonus offensivo.