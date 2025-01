Metropolitanmagazine.it - Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga: dal Grande Fratello alla nascita della piccola Camilla

Leggi su Metropolitanmagazine.it

edsono una coppia nata durante l’edizione 2020/2021 del: dloro unione è arrivatalo scorso settembre.I due ex “vipponi” saranno tra gli ospitinuova puntata di Verissimo in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5. Nel corso delsi lasciava alle spalle la relazione decennale con l’ex fidanzato Giuliano, per lasciarsi andare ad un feeling speciale con: scattato il primo bacio è scattata la storia d’amore che, conclusasi l’esperienza nel reality Mediaset, ha continuato oltre la porta rossa. Su Instagram aveva scritto una dedica per il fidanzato in occasione del loro primo anniversario: “Il GF Vip mi ha dato tantissimo, e tra le cose più preziose che porterò con me per sempre ci sei tu