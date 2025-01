Lapresse.it - Roma, sit-in per Emanuela Orlandi. Pietro: “Spero nuovo capo DIS ci aiuti”

Leggi su Lapresse.it

Sit-in alla presenza di circa un centinaio di persone, quello organizzato in piazza Cavour, a, daper continuare a tenere alta l’attenzione sul caso di rapimento della sorella. Proprio per questo motivo,rivolge aldel DIS Vittorio Rizzi un augurio speciale: “Gli ho fatto già gli auguri, perché sinceramente è una brava persona. Lo conoscevo da tempo e so che si impegnava e credeva tantissimo a questa cosa”, spiega il fratello di, che poi ricorda come “purtroppo, in un momento molto particolare, quando è arrivato ilprocuratore di, Pignatone, lo ha tolto dall’incarico per mandarlo alla stradale”.continua: “Dalle intercettazioni di De Pediis emerge quando dice a Monsignor Vergari ‘hai visto il nostro procuratore, ha cacciato Rizzi e ci ha messo i suoi’.