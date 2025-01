Romadailynews.it - Roma: gioco d’azzardo per le vie del centro storico, 10 persone denunciate

Sono una decina ledalla Polizia Locale diCapitale per essere state colte mentre esercitavanonelle strade del. Gli agenti del I Gruppo, nel corso delle attivita’ a contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno individuato diverse aree colpite da tale fenomeno illegale: dalla zona intorno a Fontana di Trevi e via del Corso, alle strade circostanti il Pantheon e piazza di Pietra fino ad arrivare all’area del Pincio, le pattuglie hanno eseguito mirati controlli, sorprendendo in piu’ occasioni gli autori della pratica illecita, mentre erano intenti ad adescare i turisti con giochi allestiti su tavolini in cui facevano girare tre coppette con dentro una pallina, il tutto con complici che seguivano e incitavano il, con banconote alla mano.